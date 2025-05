Nuovo allenatore la Roma non molla Gasperini | attesi nuovi colloqui

Chi siederà la prossima stagione sulla panchina della Roma resta ancora un mistero, che però nelle prossime settimane dovrà essere svelato. L’arrivo nella Capitale di Dan Friedkin sembra essere un chiaro segnale riguardante il tema allenatore, per una situazione che nei prossimi giorni e settimane dovrà obbligatoriamente subire un’accelerazione. Fondamentale sarà infatti poter programmare, il più in fretta possibile, il futuro ed il mercato con il Nuovo tecnico, in modo da affacciarsi nel migliore dei modi alla prossima stagione.Con il passare dei mesi alcuni nomi ipotizzati in passato starebbero sfumando, basti pensare ad Ancelotti – per il quale resta viva la pista Brasile – e Fabregas, che invece in caso di addio al Como potrebbe accasarsi al Bayer Leverkusen, con Xabi Alonso in direzione Real Madrid. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nuovo allenatore, la Roma non molla Gasperini: attesi nuovi colloqui

Siamo quasi ai primi di Aprile e si sono già una ventina di nomi sia per il nuovo Direttore Sportivo che per l’allenatoreCome sempre dal Milan non trapela nulla, come è giusto che siaIn questo momento i #media sportivi insistono su Fab… Leggi la discussione

#NapoliP#Cannavoto a #RadioClub91: "#Allenatore della #Primavera? Mai dire mai"https://www.larampa.news/2025/03/napoli-p-cannavoto-radioclub91-allenatore-primavera-mai-dire-mai/ Leggi la discussione

Roma, Ranieri: “Il nuovo allenatore non sarà Gasperini” | VIDEO - A poche ore da Lecce-Roma, Claudio Ranieri, allenatore giallorosso, aveva respinto così le voci su Gian Piero Gasperini per l'anno prossimoClaudio Ranieri ha sorpreso tutti: “Gian Piero Gasperini non sarà l’allenatore della Roma e il nome giusto non è ancora venuto fuori”. Il tecnico dei giallorossi era tornato a parlare dopo la pausa per le Nazionali, a poche ore dalla sfida poi disputata dalla Roma allo stadio 'Via del Mare' contro il Lecce e non aveva lesinato dichiarazioni. 🔗Leggi su pianetamilan.it

Ranieri a ruota libera sul nuovo allenatore della Roma: “E io andrò via solo in un caso” - Il tecnico giallorosso, prossimo senior advisor del club, ha tracciato le linee e le condizioni per la sua permanenza a TrigoriaAncora poco tempo e la telenovela arriverà all’ultima puntata. La Roma annuncerà presto chi sarà il nuovo allenatore, dopo un lunghissimo casting, una miriade di nomi accostati e anche trattati o comunque contattati, al netto delle smentite (vedi Gasperini). Di certo c’è che Ranieri non tornerà seduto in panchina nel ruolo di tecnico come ha fatto brillantemente in questa stagione da novembre. 🔗Leggi su calciomercato.it

Nuovo allenatore Roma, pressing per portare Fabregas in Capitale. Ecco l’indiscrezione dopo gli ultimi contatti - Nuovo allenatore Roma, occhi puntati su Fabregas per sostituire Claudio Ranieri. Ecco le ultime novità Secondo quanto riportato da Di Marzio, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il nuovo allenatore della Roma: si è parlato molto di tantissimi tecnici, ma il nome che si sta avvicinando è uno nuovo. Infatti ci sono stati […] 🔗Leggi su calcionews24.com

