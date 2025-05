nuova tragedia del mare a lampedusa recuperati i corpi senza vita di due bambini

Lampedusa (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Nuovi sbarchi a Lampedusa dove sono giunti numerosi migranti soccorsi su tre natanti, con a bordo donne e minori, dalla Guardia costiera. In particolare l’imbarcazione Nadir della ong tedesca Resqship ha salvato 57 migranti, prima di consegnarli alla Guardia costiera, ma tra di loro c’erano anche i corpi di due bambini e e di un uomo che sarebbero morti di sete e di fame.I corpi sono stati trasferiti nel cimitero di Cala Pisana. Secondo alcuni testimoni ci sarebbe anche un disperso, un uomo che sarebbe finito in acqua. Tutti sarebbero partiti mercoledì notte con un gommone dalla Libia.– foto IPA Agency –(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗 Leggi su Unlimitednews.it

Nuova specie aliena nel mare di Lampedusa: pescata una triglia del Mar Rosso - Una nuova specie aliena è stata segnalata per la prima in Italia da alcuni pescatori di Lampedusa. Si tratta della triglia del Mar Rosso, l'ennesima specie aliena entrata probabilmente nel Mediterraneo dal Canale di Suez.Continua a leggere

Croce rossa, inaugurata la nuova sede di Lampedusa - Cerimonia di inaugurazione della nuova sede di Croce rossa italiana, in via Cameroni, a Lampedusa. I locali sono stati concessi in comodato d'uso gratuito dal Comune."Questo luogo non è solo un edificio, ma un simbolo della dedizione, del servizio e della solidarietà che da sempre...