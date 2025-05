Notti di follia a Roma per Sinner | vola alto il re del tennis

🛈 Anteprima news:

Jannik Sinner è tornato e il suo soggiorno a Roma è un trionfo, celebrando la sua ascesa dal giovane talento a re del tennis. Dimenticate le difficoltà economiche di un tempo: il campione di oggi è uno degli atleti più facoltosi al mondo. Con un presente brillante e un futuro promettente, Sinner incarna la realizzazione di un sogno, portando con sé la determinazione che lo ha reso un esempio per molti.

Jannik Sinner è finalmente tornato e il suo soggiorno a Roma non è mai stato così speciale: oramai è un re in tutto e per tutto.Sono ormai lontani i tempi in cui doveva ingegnarsi per risparmiare e per arrivare a fine mese senza dover chiedere aiuto a mamma Siglinde e papà Hanspeter. Jannik Sinner, adesso, è uno degli sportivi in assoluto più ricchi al mondo, ragion per cui non deve più affannarsi, quello è poco ma sicuro, per far quadrare i conti.Il che non significa che sperperi in maniera ignobile il suo denaro, intendiamoci. Il numero 1 del mondo ha anzi sottolineato, in diverse occasioni, di non essere quel tipo di persona che si diverte a dilapidare il proprio patrimonio. Conosce bene il valore dei soldi ed è per questo che preferisce investirlo nel modo più appropriato.