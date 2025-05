Non vogliamo essere una meteora La promessa del presidente Gemignani

CARRARA "Non vogliamoessere una meteora, vogliamo rimanere in serie B a lungo". Manrico Gemignani (nella foto), presidente della Carrarese, queste parole le aveva pronunciate in estate a La Spezia, il giorno della presentazione del calendario della serie B. Qualcuno che non lo conosceva forse non lo aveva preso sul serio. Alla fine, però, ha avuto ragione lui. L'esaltante promozione in serie B e l'ancor più clamorosa salvezza di quest'anno portano in calce la sua firma, quella di un presidente schivo, che alle parole preferisce i fatti, che non ama stare sotto i riflettori ma che c'è sempre quando e dove serve. Alla base dell'exploit del team apuano c'è un progetto portato avanti da lui con oculatezza e perseveranza. Un progetto che si è sviluppato ed è cresciuto progressivamente partendo da Silvio Baldini, con la conquista della semifinale play-off, e proseguendo negli anni fino ad arrivare alla gestione Dal Canto e all'arrivo di Calabro.

