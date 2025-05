Non reggo posso andarmene Isola dei Famosi l’annuncio della naufraga fa scoppiare il caso

L'avventura a l'Isola dei Famosi 2025 è cominciata da pochi giorni, ma il clima tra i naufraghi è già rovente. Se nelle edizioni passate le tensioni erano spesso diluite nelle settimane, stavolta l'esplosione dei nervi è arrivata in anticipo. I concorrenti, sbarcati da poco sulle coste honduregne, si trovano già alle prese con provvedimenti disciplinari, crisi emotive e pesanti accuse reciproche. A far infuriare la produzione è stato l'uso proibito di un accendino per accendere il fuoco, un gesto che ha infranto una delle regole basilari del gioco e che ha portato alle prime sanzioni ufficiali.Nel frattempo, uno dei protagonisti ha già gettato la spugna. Dopo pochi giorni di permanenza sull'Isola, il cantante neomelodico Angelo Famao ha deciso di ritirarsi, confessando di non riuscire a reggere il ritmo estremo della sopravvivenza.

Il @cicap_it mi ha intervistato sulla recente #polemica su #alcolici e #salute che ha contrapposto gli #esperti (sempre più #tuttologi #famosi) Viola e Bassetti

Eleonora Giorgi, la lotta alla malattia. Quando disse: "Ho 70 anni, posso andarmene" - Eleonora Giorgi non ha mai esitato nel raccontare la malattia che l'ha portata via. Non solo le cure, gli esami e le visite mediche a cui si sottoponeva, ma anche il modo con cui ha affrontato l'iter clinico è stato parte di una condivisione dove anche gli aspetti più intimi hanno trovato spazio...

Morta Eleonora Giorgi, la lotta alla malattia. Quando disse: "Ho 70 anni, posso andarmene" - Eleonora Giorgi non ha mai esitato nel raccontare la malattia che l'ha portata via oggi lunedì 3 marzo 2025. Non solo le cure, gli esami e le visite mediche a cui si sottoponeva, ma anche il modo con cui ha affrontato l'iter clinico è stato parte di una condivisione dove anche gli aspetti più...

Intervista shock a ChatGPT: "Sì, posso sbagliare. E vi spiego perché" - Tutto è cominciato come un gioco enigmistico. L'idea era semplice: sottoporre a ChatGPT un palindromo monumentale, probabilmente il più lungo mai scritto in italiano, per vedere se sarebbe riuscito a riconoscerlo come tale. Il testo scelto non era casuale: si trattava di "11 luglio 1982", un'opera palindroma di straordinaria complessità e precisione firmata da Giuseppe Valardo, dedicata alla notte mondiale dell'Italia a Madrid.

La testimonianza: "Non so fin quando posso reggere così" - "Non so fino a che punto posso reggere questa situazione, fino a che sapere di andare al lavoro rischiando di essere aggredito". Parole di Luca Longobardo, 51 anni, operatore sociosanitario dal ...

