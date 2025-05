Non ho i soldi per il biglietto aereo condannato per non aver lasciato l' Italia dopo l' espulsione

Espulso dall'Italia, viene fermato e denunciato per inosservanza del provvedimento del prefetto e condannato a 7mila euro di multa, ma fa ricorso per Cassazione contro la sentenza.L'uomo, un nigeriano di 35 anni, è stato condannato a ottobre del 2024 dal giudice di pace di Perugia

