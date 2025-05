Noleggio auto un flop 40 utenti in un anno | Pronti a potenziare

Inaugurato un anno fa, il servizio di car sharing cittadino non decolla. Pochi gli utenti, pochi i chilometri percorsi, una vettura che resta troppo spesso parcheggiata nel suo stallo dedicato di via Frova, davanti a Villa Ghirlanda Silva. Si tratta della Yaris cross full hybrid di E-Vai, messa a disposizione dopo un accordo tra la società di mobilità sostenibile e il Comune di Cinisello Balsamo con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento, rendere più efficienti e green gli spostamenti in città e spingere per la condivisione.Eppure attualmente sono soltanto 40 i cittadini che hanno usufruito del servizio nell’ultimo anno. I primi risultati registrano 17.038 chilometri percorsi fino a oggi, che hanno comunque permesso di risparmiare oltre 500 chilogrammi di anidride carbonica, grazie all’utilizzo di un’auto ibrida rispetto a un veicolo tradizionale a benzina. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Noleggio auto, un flop 40 utenti in un anno: "Pronti a potenziare"

