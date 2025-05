nicolò al serale presenta il suo nuovo singolo un ora di follia che è già una hit e vince un importante premio

Potrebbe interessarti su Zazoom:

Tragedia a Lucca: 81enne muore folgorato mentre lavora nel suo terreno a Segromigno - Dramma a Segromigno in Monte, frazione del comune di Capannori in provincia di Lucca, dove un uomo di 81 anni è deceduto dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava nel proprio terreno in via delle Selvette.