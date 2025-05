New Mexico bambini armati contro la polizia | VIDEO

Due bambini di 7 e 9 anni puntano una pistola contro la polizia, che riesce a convincerli a gettarla senza riportare danni, mentre le autorità avviano interventi di supporto familiare senza procedimenti legaliL'articolo New Mexico, bambiniarmaticontro la poliziaVIDEO proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - New Mexico, bambini armati contro la polizia | VIDEO

Bambini armati contro la polizia, operazione ad alta tensione – Video - (Adnkronos) – Due bambini puntano una pistola contro la polizia, gli agenti li convincono a gettare l'arma in un'operazione ad altissima tensione. Il Dipartimento di polizia di Bernalillo, in New Mexico, ha diffuso le immagini dell'intervento degli agenti per disarmare due bambini di 7 e 9 anni, in possesso di una pistola carica. Gli agenti, con […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Bambini armati contro la polizia, operazione ad alta tensione - Video - Due bambini puntano una pistola contro la polizia, gli agenti li convincono a gettare l'arma in un'operazione ad altissima tensione. Il Dipartimento di polizia di Bernalillo, in New Mexico, ha diffuso ... 🔗msn.com

Due bambini minacciano polizia con pistola in new mexico, agenti li disarmano senza feriti in operazione ad alto rischio - Due bambini di 7 e 9 anni a Bernalillo, New Mexico, sono stati disarmati dalla polizia con proiettili a salve; il dipartimento ha evitato procedimenti penali puntando su assistenza e prevenzione. 🔗gaeta.it

