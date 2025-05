Netta vittoria di Rama l' Albania guarda all' Europa

In breve da Zazoom:

Le recenti elezioni politiche in Albania si sono svolte all'insegna dell'integrazione europea, con il premier socialista Edi Rama che ha rimarcato l'obiettivo di adesione all'Ue entro il 2030. I primi exit poll confermano il suo trionfo, segnando un quarto mandato storico: Rama avrebbe infatti conquistato 79 dei 140 seggi, consolidando ulteriormente la sua leadership nel panorama politico albanese.

Le elezioni politiche in Albania si sono svolte nel segno dell’Europa. La scelta del premier socialista Edi Rama , di puntare sull'adesione del Paese all’Ue entro il 2030, sembra sia stata quella giusta. Dai primi exit poll diffusi dai media Rama è risultato il vincitore assoluto: nel suo quarto mandato di fila, un record mai registrato, il premier avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi nel prossimo. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Netta vittoria di Rama, l'Albania guarda all'Europa

Su altri siti se ne discute

Exit poll, netta vittoria del premier Edi Rama in Albania - TIRANA (ITALPRESS) – Secondo gli Exit Poll di “Albanian Post” il Partito socialista avrebbe vinto nettamente le elezioni parlamentari in Albania. Il partito del premier Edi Rama avrebbe ottenuto il 51,8% delle preferenze contro il 38% dell’opposizione guidata dal Partito democratico dell’ex presidente Sali Berisha. Le urne si sono chiuse alle 19.-foto Ipa Agency(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗Leggi su unlimitednews.it

Exit poll in Albania: vittoria netta per i socialisti di Edi Rama - A urne chiuse da poco, un exit poll condotto dal portale albanese di informazione "Albanian Post" conferma una netta vittoria dei socialisti del premier Edi Rama nelle politiche di oggi. Secondo i dati diffusi, il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi che compongono il Parlamento albanese. L'opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi. 🔗Leggi su quotidiano.net

Elezioni Albania, exit poll: netta vittoria per il premier socialista Edi Rama - Il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 dei 140 seggi che compongono il Parlamento albanese. L'opposizione di centrodestra guidata da Sali Berisha invece si sarebbe fermata a soli 54 seggi 🔗Leggi su tgcom24.mediaset.it

Approfondimenti da altre fonti

Netta vittoria di Rama, l'Albania guarda all'Europa; Exit poll in Albania, netta vittoria del premier Rama; Exit poll, netta vittoria del premier Edi Rama in Albania; Exit poll in Albania, netta vittoria del premier Edi Rama. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Elezioni in Albania, gli exit poll assegnano una netta vittoria al primo ministro Edi Rama - I sondaggi mostravano Rama in vantaggio su Berisha, indebolito dalle accuse di corruzione. Per la prima volta la diaspora albanese - 250mila elettori - ha partecipato al voto. Alle 18 affluenza al 41 ... 🔗msn.com

Netta vittoria di Rama, l'Albania guarda all'Europa - Le elezioni politiche in Albania si sono svolte nel segno dell'Europa. 🔗ansa.it

Elezioni Albania, exit poll: netta vittoria per Edi Rama. Il Partito socialista avrebbe ottenuto 79 seggi su 140 - Elezioni in Albania, a urne chiuse da poco, un exit poll condotto dal portale albanese di informazione «Albanian Post» conferma una ... 🔗msn.com