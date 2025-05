Nessuna emergenza maranza Ma i giardini Nei di notte chiudono

Aggressioni e rapine in centro storico e nelle strade della movida, ma a Monza non c'è un'emergenza giovanile, a Monza il problema dei "maranza" non è preoccupante. Lo dice la Prefettura dopo il consueto coordinamento interforze.E, per risolvere comunque la situazione di disagio, propone di coinvolgere i genitori, le scuole e, di notte soprattutto, di chiudere i giardinetti del Nei mettendoci qualche lampione in più. Dai dati emersi al tavolo di discussione del Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza che si è svolto mercoledì scorso non sarebbe infatti emersa una situazione preoccupante. Al centro dell'incontro convocato dal prefetto e al quale hanno partecipato il questore, il sindaco, i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza c'era proprio il tema del disagio giovanile soprattutto alla vigilia della stagione estiva.

Emergenza maranza a Monza? Ecco il piano per riportare sicurezza (e divertimento) in città - A Monza è emergenza maranza? No, almeno secondo i numeri ufficiali: ad oggi la situazione nella città di Teodolinda sarebbe sotto controllo. Nelle ultime settimane il caso di aggressioni da parte di giovanissimi verso i loro coetanei o ragazzi poco più grandi è stato al centro delle cronache con...

