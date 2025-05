Nella casa del marito di Chamila uccisa da Emanuele De Maria e ritrovata fra le boscaglie del Parco Nord | È un uomo distrutto quell’assassino ha rovinato una famiglia integrata e perbene

Cinisello Balsamo, 11 maggio 2025 – In un'atmosfera di tensione e tristezza, il citofono squilla e la voce di Himanshu risuona nel condominio. La scomparsa di Chamila Wijesuriya, trovata senza vita nel vicino Parco Nord, ha scosso la comunità. I vicini, visibilmente colpiti, si interrogano sulla tragedia che ha colpito la loro vita quotidiana, mentre il mistero attorno alla morte della donna si infittisce.

Cinisello Balsamo (Milano), 11 maggio 2025 – “Sì? Chi è?”. Himanshu ci risponde al citofono. Gli chiediamo se può scendere. Riaggancia subito. Dal portone di via Gorki, proprio davanti al ParcoNord dove è stato ritrovato il corpo di sua moglie, Chamila Wijesuriya, entrano ed escono i vicini di casa. “Io abito sullo stesso pianerottolo –spiega uno di loro –. Che dire? Siamo ovviamente sconvolti, perché mai ci saremmo immaginati una storia e un epilogo simile. Sembra una telenovela”. Sabato sera nessuno degli inquilini della palazzina, Nella periferia Nord di Milano, ipotizzava il tragico finale. “Pensavamo più che altro che potesse essere scappata con De Maria. Non sarebbe stato bello, ma almeno sarebbe stata ancora in vita. Per la sua famiglia è stato uno choc”. Ritrovamento corpo Chamila Wijesuriyauna Cinisello Balsamo - per redazione Milano metropoli - foto SpfAnsa “Siamo devastati”A casa di Himanshu, a consolare lui e i suoi due figli, sono arrivati cognati, nipoti e altri parenti. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nella casa del marito di Chamila, uccisa da Emanuele De Maria e ritrovata fra le boscaglie del Parco Nord: “È un uomo distrutto, quell’assassino ha rovinato una famiglia integrata e perbene”

