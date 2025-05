NBA Playoff 2025 i risultati della notte 11 maggio | Boston rialza la testa Minnesota espugna Golden State

Continuano i Playoff NBA 2025 e questa notte si sono disputate due sfide, con i New York Knicks che ospitavano i Boston Celtics, con i padroni di casa forti dei due successi nei primi due match della serie; mentre si partiva dall’uno a uno nella serie che vedeva in campo i GoldenState Warriors e i Minnesota Timberwolves. Ecco come è andata.Serviva un segnale forte da parte dei Boston Celtics, già spalle al muro dopo i due ko di misura subiti in casa a sorpresa da Jalen Brunson e compagni. E a salire in cattedra è stato Jaylen Brown, che fin dall’inizio ha dato ritmo e punti a Boston, che è partita avanti e non si è girata indietro. Primo quarto dominato dai Celtics, autori di 36 punti, che hanno bissato nel secondo parziale, segnando altri 35 punti e tenendo i Knicks sotto quota 50 punti nel primo tempo. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA Playoff 2025, i risultati della notte (11 maggio): Boston rialza la testa, Minnesota espugna Golden State

