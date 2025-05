Nave da crociera incrocia una barca di migranti al largo della Sardegna | 16 in salvo

Era in navigazione tra le Baleari e la Sardegna, quando l’equipaggio si è accorto della presenza di un barchino alla deriva e sono così scattate le operazioni di salvataggio. Sono stati recuperati così 16 migranti – 14 uomini, compresi dei minori, e due donne – dopo le verifiche sul fatto che gli occupanti del motoscafo non rappresentassero una minaccia.Protagonista del recupero, come prevedono le procedure del mare, è stata la Msc Orchestra, partita da Ibiza. L’incrocio tra il gigante del mare – lungo quasi 300 metri – e l’imbarcazione di migranti è avvenuto all’altezza dell’isola di Sant’Antioco, attorno all’una di notte di domenica.La Nave da crociera è poi arrivata nel porto di Cagliari, dove era comunque attesa per far tappa durante il suo giro del Mediterraneo. A quel punto i 16 migranti salvati sono stati fatti scendere e per loro sono state attivate tutte le procedure previste dalla legge, a iniziare dall’identificazione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nave da crociera incrocia una barca di migranti al largo della Sardegna: 16 in salvo

