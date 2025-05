Nautica c’è la tappa fermana Il Montani con il vento in poppa

Ragazzi con lo sguardo fisso all’orizzonte, capaci di tracciare la rotta e di attraversare il mare. Sono gli studenti dell’articolazione di Nautica all’istituto Montani, uno dei 70 istituti italiani a offrire un indirizzo simile, da lunedì impegnati nella decima gara nazionale proprio dedicata ai nautici, organizzata a Fermo. La tappafermana è in ragione della vittoria che il Montani ha conquistato alla passata edizione, con lo studente Vittorio Cannone che oggi è a due passi dalla maturità, forte di un percorso di studi vissuto al massimo. Da lunedì mattina saranno in città 26 delegazioni in arrivo da altrettante scuole che hanno aderito alla gara, si misureranno in prove teoriche e pratiche, a bordo di una vera nave ad Ancona, saranno valutati da una commissione di altissima qualità e cominceranno già a costruire pezzetti di futuro. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nautica, c’è la tappa fermana. Il Montani con il vento in poppa

