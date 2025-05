Naspi a fine anno scolastico influiscono incarichi nel privato?

Per una docente precaria l'aver lavorato anche nel privato mette a rischio la Naspi? Vediamo come funziona l'indennità.L'articolo Naspi a fineannoscolastico, influisconoincarichi nel privato? . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Segui queste discussioni sui social

Legge di bilancioIl governo vende illusioni https://radioblackout.org/2025/01/legge-di-bilancio-il-governo-vende-illusioni/ #L'informazionediBlackout #manovrafinanziaria2025 #pensioni #naspi Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Inizio e fine scuola in Veneto per l’anno scolastico 2025 – 2026: le date - Venezia, 1 aprile 2025 - Suonerà mercoledì 10 settembre la campanella per l’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026 per gli studenti delle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo d’istruzione del Veneto. Lo ha stabilito la Giunta regionale, approvando nell’ultima seduta, il nuovo calendario scolastico, che definisce le giornate di lezione e quelle di sospensione delle attività didattiche. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

In Emilia Romagna come in Francia e Inghilterra, ipotesi “spring break” e anno scolastico più lungo, in classe fino alla fine di giugno - La Regione Emilia-Romagna sta valutando una possibile riforma del calendario scolastico, introducendo una novità assoluta per l’Italia: lo "spring break", una pausa primaverile ispirata ai modelli di Francia e Inghilterra.L'articolo In Emilia Romagna come in Francia e Inghilterra, ipotesi “spring break” e anno scolastico più lungo, in classe fino alla fine di giugno sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Adempimenti di fine anno scolastico: prassi + circolari e documenti - È online il nuovo numero della rivista di Orizzonte Scuola Plus dedicato alla chiusura dell’anno scolastico, scritto da Angelo Prontera (DS e curatore della rivista) e da Luciano Grasso (DSGA). Una nuova edizione della guida operativa dedicata ai Dirigenti scolastici, ai DSGA e a tutto il personale scolastico, arricchita nei contenuti e aggiornata rispetto alla […]L'articolo Adempimenti di fine anno scolastico: prassi + circolari e documenti sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Ne parlano su altre fonti

Disoccupazione NASpI: entro il 31 gennaio necessario dichiarare il reddito presunto 2025; NASpI per insegnanti 2024: importi e come fare domanda; Disoccupazione Naspi 2024, nuovi importi e domanda per i precari della scuola; Calendario INPS Settembre 2024: ecco le date dei pagamenti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Naspi 2025, guida ai nuovi requisiti e importi della disoccupazione - Quest'anno sono entrati in vigore diversi cambiamenti per la Naspi, l'indennità di disoccupazione riconosciuta a chi perde il lavoro involontariamente. Ecco le novità per requisiti e importi. 🔗money.it

Adempimenti di fine anno scolastico: prassi + circolari e documenti - È online il nuovo numero della rivista di Orizzonte Scuola Plus dedicato alla chiusura dell’anno scolastico, scritto da Angelo Prontera (DS e curatore della rivista) e da Luciano Grasso (DSGA). Una nu ... 🔗orizzontescuola.it

Quanto dura la NASpI? Ecco cosa sapere con questa guida aggiornata - Scopri quanto dura la NASpI nel 2025, come si calcola e cosa cambia per i contratti part-time. Guida aggiornata con esempi pratici. 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: