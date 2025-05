Napoli stoppato dal Genoa | Vasquez fa esultare Inzaghi

In una sfida avvincente allo stadio Maradona, il Napoli di Antonio Conte non riesce a mantenere il vantaggio contro un coriaceo Genoa, chiudendo il match sul 2-2. Due rimonti subiti mettono in crisi i partenopei, che ora si trovano a un solo punto di vantaggio sull'Inter a sole due giornate dalla fine del campionato. La tensione è palpabile e la lotta per il titolo si infiamma.

Ecco come è andata allo stadio Maradona, il match, valevole per la 36a giornata di Serie A, tra la squadra di Antonio Conte e gli uomini di VieiraFinisce in parità al Maradona. Il Napoli di Antonio Conte si fa rimontare due volte dal Genoa e ora il vantaggio sull'Inter a due giornate dal termine è di un solo punto.Napolistoppato dal Genoa: Vasquez fa esultareInzaghi (LaPresse) – Calciomercato.it Si mette subito in discesa il match per i partenopei, che trovano il gol al quindicesimo con Romelu Lukaku. Il belga è davvero bravo a sfruttare al meglio l'assist di McTominay, per portare avanti gli azzurri. Il Maradona, così, si accende e tutto sembra davvero facile, ma il Grifone alla mezzora rimette in equilibrio la sfida.A pareggiare l'incontro è uno dei giocatori, mandati in campo, un po' a sorpresa da Vieira, Ahanor, che colpisce di testa battendo Meret su un cross al bacio di Messias.

