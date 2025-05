Napoli sono mancati i centimetri per la migliore difesa; due gol regalati al Genoa

In breve da Zazoom:

Il Napoli ha visto sfumare l'opportunità di ottenere la migliore difesa del campionato, compromettendo la sua prestazione con due gol concessi al Genoa. Questo inaspettato passo falso ha riacceso le speranze dell'Inter, mentre i partenopei si trovano a dover affrontare un finale di stagione carico di tensione. In un clima di incertezza, le prossime due giornate diventeranno un vero e proprio thriller calcistico.

Questa volta sonomancati i centimetri per la miglioredifesa. Due gol regalati al Genoa permettono all'Inter di tornare in corsa e al Napoli di complicare le ultime due giornate in un thriller calcistico dove nervi e testa contano più delle gambe.Nel primo tempo il Napoli prova a ragionare e pungere con due soluzioni di Politano e McTominay finite fuori. Poi poco dopo il 10° Lobotka si ferma: la caviglia non ha recuperato ed entra Gilmour. Un minuto e Scott manda in porta Lukaku che non sbaglia e segna. Gli azzurri sono in controllo e non riescono a mettere la zampata giusta in un paio di occasioni. Poi verso la mezz'ora arrivano tre minuti di panico: prima la traversa di Pinamonti e poi il pari rocambolesco con la palla che dal palo sbatte sul piede di Meret.