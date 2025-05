Napoli si fa male Lobotka | dolore alla caviglia al suo posto subito Gilmour

🛈 Anteprima news:

Napoli ha subito una brutta notizia durante la partita, con l'infortunio di Stanislav Lobotka, costretto ad abbandonare il campo dopo soli dodici minuti a causa di un problema alla caviglia. L'accaduto ha obbligato l'allenatore a sostituirlo con Gilmour, creando una situazione difficile per la squadra di Conte. L'assenza del centrocampista potrebbe avere ripercussioni significative per il proseguimento della stagione.

Napoli, finisce dopo poco più di dieci minuti la partita di Stanislav Lobotka: il centrocampista ha sentito doloreallacaviglia Finisce dopo 12? la partita di Stanislav Lobotka: il centrocampista del Napoli ha sentito doloreallacaviglia e si è accasciato a terra. Immediato il cambio con Gilmour. Grana non da poco per Conte per . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, si fa male Lobotka: dolore alla caviglia, al suo posto subito Gilmour

#Napoli | Le ultime verso la partita contro il #Genoa: Nonostante le condizioni in miglioramento di #Lobotka, resta in dubbio#DavidNeres potrebbe tornare tra i convocati, oggi la decisione Leggi la discussione

