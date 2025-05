Napoli scatenato | Jonathan David prima scelta l’alternativa arriva dalla Premier League

Giovanni Manna si muove sottotraccia alla ricerca dei calciatori perfetti per la prossima stagione: Napoli stellare per il ritorno in Champions LeagueJonathanDavid è la primascelta per l’attacco azzurro del prossimo anno. Sarà lui il giocatore a cui saranno affidate le chiavi del reparto offensivo, al pari di Romelu Lukaku che resterà per un ritorno in Champions League da vero protagonista.Il Napoli, però, si vuole cautelare e si guarda attorno. Infatti, Manna avrebbe già sondato un’altra pista alternativa a quella del canadese, nel caso in cui la trattativa non dovesse decollare. Secondo Alfredo Pedullà, il club partenopeo guarda in PremierLeague:“Darwin Nunez è l’altro attaccante sondato dal Napoli subito dopo l’offerta presentata all’entourage di David”E non è tutto. Pedullà sottolinea che sullo sfondo ci siano anche Bonny del Parma e Lucca dell’Udinese. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli scatenato: Jonathan David prima scelta, l’alternativa arriva dalla Premier League

