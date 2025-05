Napoli pareggio e vetta in bilico | il Genoa impone il 2-2 al Maradona

Il Napoli di Antonio Conte vive una serata di alti e bassi, pareggiando 2-2 contro il Genoa. Due volte in vantaggio, gli azzurri si vedono raggiunti, lasciando così affievolire il loro vantaggio sull'Inter, ora distante soltanto un punto. La partita, vibrante e ricca di episodi, testimonia le difficoltà del Napoli nel gestire i momenti chiave, portando a una conclusione amara per i tifosi partenopei.

Tempo di lettura: 2 minutiDue volte in vantaggio, due volte raggiunto. Il Napoli di Antonio Conte si fa riprendere dal Genoa e vede assottigliarsi il margine sull'Inter, ora distante solo un punto. Finisce 2-2 al Maradona una partita viva, nervosa e piena di episodi, ma che lascia un retrogusto amaro agli azzurri, incapaci di chiudere i conti nei momenti decisivi.Partita – La gara si accende subito con la classica giocata a rientrare di Politano, fuori di un soffio. Poi la brutta notizia: Lobotka, rientrato dall'infortunio, è costretto a lasciare il campo al 12' per un riacutizzarsi del problema alla caviglia. Al suo posto Gilmour. Il Napoli non si scompone e al 15' trova il vantaggio con Lukaku, lanciato da McTominay: destro incrociato e Maradona in festa. La squadra di Conte sfiora anche il raddoppio con Raspadori, ma il Genoa prende campo, sfiora il gol con Vitinha e Pinamonti (traversa clamorosa), e al 32' pareggia: cross di Messias, incornata di Ahanor che colpisce il palo e poi Meret, con la Lega che assegna l'autorete al portiere azzurro.

