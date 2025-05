Napoli Lobotka fuori dopo 10 minuti contro il Genoa | dentro Gilmour

Dura appena dieci minuti la partita di Lobotka. Il centrocampista del Napoli, che aveva avuto un problema alla caviglia contro il Lecce, è stato. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni sui social

Non solo #Conte: perché il #Napoli ha sorpreso tuttinews/2025/05/non-solo-conte-perche-il-napoli-ha-sorpreso-tutti/ Leggi la discussione

Il messaggio del Cardinale Domenico #Battaglia, #arcivescovo di #Napoli, per l' elezione di #Papa Leone XIV..Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Napoli-Genoa 0-0, Lobotka subito fuori e dentro Gilmour (LIVE) - Il Napoli si appresta a sfidare il Genoa al Maradona nel posticipo della domenica sera. Conte sa l’importanza del match in questo rush finale e si affida di nuovo ai titolarissimi tra cui Olivera centrale preferito a Rafa Marin, per il resto tutto confermato rispetto all’incontro di Lecce di settimana scorsa. Dall’altro Vieira si aspetta voglia dai suoi dopo la sconfitta di misura contro il Milan di settimana scorsa. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Napoli-Genoa, Lobotka esce subito: il gesto a Conte dopo la sostituzione per infortunio - Dura appena undici minuti la partita di Stanislav Lobotka, costretto al cambio in Napoli-Genoa: rientrava da un problema alla cavigliaAntonio Conte aveva annunciato alla vigilia che non voleva fare a meno del centrocampista slovacco. Lo staff e lo stesso giocatore avevano dato l’ok al rientro, ma Lobotka è durato appena undici minuti e il gesto fatto a Conte non fa ben sperare.Stanislav Lobotka (LaPresse) Calciomercato. 🔗Leggi su calciomercato.it

Testo e significato di Sotto La Pelle, il ritorno di Matteo Paolillo dopo Mare Fuori - Dopo la fine del personaggio di Edoardo Conte con Edo -Ultimo Atto, Matteo Paolillo è ritornato con Sotto La Pelle, che segue l'uscita della scorsa estate Non ho voglia. Qui il testo e il significato della canzone.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli, Lobotka fuori dopo 10 minuti contro il Genoa: dentro Gilmour; Napoli-Genoa, formazioni ufficiali: la scelta su Lobotka e Messias! Fuori Leali, De Winter e Martin; Napoli in emergenza: Lobotka si ferma, le condizioni e il possibile rientro; Emergenza Napoli, si ferma anche Lobotka: le condizioni e quando può rientrare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Napoli, Lobotka fuori dopo 10 minuti contro il Genoa: dentro Gilmour - Dura appena dieci minuti la partita di Lobotka. Il centrocampista del Napoli, che aveva avuto un problema alla caviglia contro il Lecce, è stato sostituito al 13`. 🔗calciomercato.com

Lobotka infortunato, il centrocampista del Napoli sostituito contro il Genoa. Cosa è successo e le sue condizioni - Tegola in casa Napoli. La formazione di Antonio Conte, impegnata contro il Genoa nella 36esima giornata di Serie A, ha dovuto sostituire Lobotka, uscito dal campo dopo pochi minuti per un ... 🔗msn.com

Emergenza Napoli, si ferma anche Lobotka: le condizioni e quando può rientrare - Il regista si è arreso a Lecce per un problema alla caviglia destra: ora è da valutare e in dubbio per le prossime partite ... 🔗msn.com