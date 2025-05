Napoli Genoa streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

NapoliGenoa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A NapoliGenoa streaming TV – Oggi, domenica 11 maggio 2025, alle ore 20,45 Napoli e Genoa scendono in campo allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, partita valida per la 36esima giornata della Serie A 2024-2025. dove vedere NapoliGenoa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: dove vederla in tv e live streaming La partita di Serie A tra Napoli e Genoa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d'inizio di NapoliGenoa è in programma per le ore 20,45 di oggi, domenica 11 maggio 2025.

#Napoli | Le ultime verso la partita contro il #Genoa: Nonostante le condizioni in miglioramento di #Lobotka, resta in dubbio#DavidNeres potrebbe tornare tra i convocati, oggi la decisione Leggi la discussione

#SerieA | @[email protected], lavoro differenziato per Lobotka prima del #Genoa Leggi la discussione

