Napoli-Genoa probabili formazioni | le scelte di Conte e Vieira

Posticipo di Serie A allo stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20:45 si gioca Napoli-Genoa. Partenopei che cercano i punti per continuare la corsa verso lo scudetto mentre il Grifone, salvo da tempo, cercherà di invertire la rotta dopo tre sconfitte consecutive. Napoli-Genoa, le scelte di. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Napoli-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Conte e Vieira

