Napoli-Genoa Lobotka esce subito | il gesto a Conte dopo la sostituzione per infortunio

🛈 Anteprima news:

Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco del Napoli, ha visto la sua partita contro il Genoa interrompersi dopo soli undici minuti a causa di una ricaduta sul campo, dopo un infortunio alla caviglia. Nonostante il parere positivo dello staff e la voglia di tornare in campo, la sua uscita prematura solleva preoccupazioni per il futuro: il gesto verso Antonio Conte evidenzia le incertezze legate alla sua condizione fisica.

Dura appena undici minuti la partita di Stanislav Lobotka, costretto al cambio in Napoli-Genoa: rientrava da un problema alla cavigliaAntonio Conte aveva annunciato alla vigilia che non voleva fare a meno del centrocampista slovacco. Lo staff e lo stesso giocatore avevano dato l’ok al rientro, ma Lobotka è durato appena undici minuti e il gesto fatto a Conte non fa ben sperare.Stanislav Lobotka (LaPresse) Calciomercato.itdopo poco più di dieci minuti, il calciatore si siede sul terreno di gioco dolorante nei pressi della propria area di rigore. Si gira immediatamente verso la panchina e fa il gesto del cambio. In effetti, lo staff medico del Napoli entra e capisce che la situazione è ben peggiore di quanto ci si potesse aspettare.Lobotkaesce sulle proprie gambe, ma molto dolorante, quasi deluso e rammaricato dalla scelta di esser partito titolare. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli-Genoa, Lobotka esce subito: il gesto a Conte dopo la sostituzione per infortunio

