Napoli Genoa LIVE 2-1 | Colpisce Raspadori! Napoli di nuovo in vantaggio

Allo Stadio Maradona, si disputa il match tra Napoli e Genoa, valido per la 36ª giornata di Serie A. In questa sintesi, troverete il tabellino, il risultato, la moviola e la cronaca LIVE della partita. Dopo pochi minuti, il Napoli è costretto a fare a meno di Lobotka, che accusa un infortunio. Scopri i dettagli di un incontro ricco di emozioni e colpi di scena.

Allo Stadio Maradona il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra NapoliGenoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita NapoliGenoa, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. PRIMO TEMPO Il Napoli perde dopo pochissimi minuti Lobotka, che sente dei .

