Napoli Genoa LIVE 1-1 | Lukaku ci prova subito Siegrist respinge

Allo Stadio Maradona si svolge il match tra Napoli e Genoa, valido per la 36ª giornata di Serie A. In questa pagina troverete la sintesi, il tabellino, il risultato, la moviola e la cronaca LIVE della partita. Il Napoli, dopo un avvio difficile, dovrà affrontare l’assenza di Lobotka, che accusa un infortunio dopo pochi minuti di gioco. Seguiamo insieme l'andamento di questo importante incontro!

Allo Stadio Maradona il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra NapoliGenoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita NapoliGenoa, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. PRIMO TEMPO Il Napoli perde dopo pochissimi minuti Lobotka, che sente dei .

