Napoli Genoa LIVE 1-0 | Raspadori vicino al raddoppio il Genoa si salva in corner

🛈 Anteprima news:

Allo Stadio Maradona, si accendono i riflettori sulla 36ª giornata di Serie A con il match tra Napoli e Genoa. Un confronto attesissimo, che promette emozioni e spettacolo. In questa diretta, troverete sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE per seguire ogni momento cruciale della partita. Scopri come si schiereranno le due squadre in campo e chi avrà la meglio in questo importante incontro.

Allo Stadio Maradona il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra NapoliGenoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita NapoliGenoa, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A EniLIVE 20242025. Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, OLIVEra, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. A disp. . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Genoa LIVE 1-0: Raspadori vicino al raddoppio, il Genoa si salva in corner

Segui queste discussioni sui social

#Napoli | Le ultime verso la partita contro il #Genoa: Nonostante le condizioni in miglioramento di #Lobotka, resta in dubbio#DavidNeres potrebbe tornare tra i convocati, oggi la decisione Leggi la discussione

#SerieA | @[email protected], lavoro differenziato per Lobotka prima del #Genoa Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Genoa-Milan, la MOVIOLA LIVE: chiesti tre rigori, Leao out per il Bologna. Thorsby rischia il rosso e salta il Napoli - Posticipo della 35esima giornata di Serie A: a Marassi scendono in campo Genoa e Milan. Di seguito l`analisi degli episodi arbitrali più controversi.... 🔗Leggi su calciomercato.com

Genoa-Milan, la MOVIOLA LIVE: ammonito Thorsby. Era diffidato, salta il Napoli - Posticipo della 35esima giornata di Serie A: a Marassi scendono in campo Genoa e Milan. Di seguito l`analisi degli episodi arbitrali più controversi.... 🔗Leggi su calciomercato.com

Napoli-Genoa, alle 14:30 la conferenza stampa di Antonio Conte – LIVE - Domani sera si gioca Napoli-Genoa, appuntamento alle ore 20:45. Oggi, alla vigilia del match, la conferenza del tecnico azzurro Antonio Conte alle ore 14:30. Contro il Genoa è probabile la conferma del 4-4-2 con Olivera centrale insieme a Rrahmani. In attacco la coppia Lukaku-Raspadori con McTominay esterno. Out Lobotka e Neres. Il centrocampista slovacco potrebbe andare in panchina ma difficilmente sarò rischiato da Conte. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A: in campo Napoli-Genoa 0-0 DIRETTA e FOTO; Conte: Amma faticà. Lavoro non è finito; Serie A, Napoli-Genoa 1-0 al 15' successo obbligato per gli azzurri - Napoli avanti con rete di Lukaku al 15'; LIVE Napoli-Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e Vieira. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Genoa LIVE - Napoli-Genoa è già sfida decisiva nella corsa Scudetto. Una giornata in meno da giocare, sempre tre punti di vantaggio sull`Inter: alle 20.45 al Diego Armando Maradona. 🔗msn.com

Napoli, Conte glissa sul futuro: “I tifosi non mi chiedono se resto. Neres in panchina” - Le parole in conferenza stampa di Antonio Conte, alla vigilia di Napoli-Genoa: segui in diretta testuale il tecnico dalla sala di Casel Volturno ... 🔗calciomercato.it

Napoli-Genoa, conferenza stampa Antonio Conte: data, orario e dove vederla in streaming - Alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programma domenica 11 maggio alle ore 20:45, l’allenatore del Napoli, Antonio Conte, terrà una conferenza stampa sabato 10 maggio alle ore 14:30 ... 🔗msn.com