Napoli-Genoa le ultimissime su Lobotka | cosa emerge sulle condizioni

In vista della sfida del Maradona, arrivano importanti informazioni sullecondizioni del centrocampista slovacco, non uscito al meglio dalla gara con il LecceQuesta mattina sarà determinante per capire le condizioni di Stanislav Lobotka in vista del match contro il Genoa. La gara, in programma dalle 20.45 allo stadio Maradona, sarà l’ennesimo tassello cruciale nella corsa scudetto degli azzurri, ancora in vantaggio di 3 punti sull’Inter a 3 dalla fine.I nerazzurri scenderanno in campo prima contro il Torino e dal risultato in casa dei granata si potrà capire qualcosa in più delle ultimissime giornate di questo campionato. In caso di successo, la squadra di Inzaghi riaggancerebbe momentaneamente il Napoli, con un pareggio, invece, si porterebbe a -2 e gli azzurri potrebbero allungare a +5 con 6 punti a disposizione. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli-Genoa, le ultimissime su Lobotka: cosa emerge sulle condizioni

Segui queste discussioni sui social

Le condizioni del nostro vivere | Report sull’incontro del 5 ottobre 2024 – di Effimera https://effimera.org/le-condizioni-del-nostro-vivere-report-sullincontro-del-5-ottobre-2024-di-effimera/ #riproduzionesociale #CsoaCOX18-Milano #Ecolog… Leggi la discussione

Come sta #Schumacher? L’#aggiornamento (inaspettato) sulle sue #condizioni https://www.formula1.it/news/21885/1/come-sta-schumacher-l-aggiornamento-inaspettato-sulle-sue-condizioni?utm_source=dlvr.it&utm_medium=mastodon Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trionfo Lobotka, ha conquistato un premio molto ambito: di cosa si tratta - Stanislav Lobotka, alle sue ottime prestazioni nell’ultimo anno ha conquistato un trofeo molto importante nella sua Slovacchia Uno dei leader del Napoli guidato da Antonio Conte è sicuramente Stanislav Lobotka: il centrocampista è la vera mente della squadra azzurra, grazie alla sua grande visione e alle sue qualità indiscusse. Lo slovacco ha sempre fornito grandissime prestazioni, lottando al massimo delle sue forze. 🔗Leggi su spazionapoli.it

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamentiDusan Vlahovic “vede” Bologna–Juve. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo sul recupero del serbo sarebbe in crescita. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire il possibile minutaggio del serbo, che è rientrato parzialmente in gruppo nell’ultimo allenamento alla Continassa. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Infortunio Gatti: recupera o no per Juve Atalanta? Ultimissime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno, cosa è successo alla Continassa - di Marco BaridonInfortunio Gatti: ecco le ultime novità sul difensore dopo l’allenamento odierno. Cosa è successo alla Continassa a due giorni da Juve AtalantaC’era grande curiosità attorno a Federico Gatti quest’oggi per conoscere le sue condizioni dopo che, nell’allenamento di ieri, il difensore bianconero ha lavorato a parte per via di un leggero affaticamento.Come appreso da Juventusnews24, anche oggi Gatti ha svolto un lavoro differenziato e resta dunque in dubbio per la sfida di domenica all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Lobotka recupera per Napoli-Genoa? Le ultime sulle sue condizioni e chi giocherebbe al suo posto; Napoli-Genoa, CdS - La decisione di Conte su Lobotka; CDM - Napoli-Genoa, Lobotka monitorato nella rifinitura, dovrebbe giocare titolare, le ultime; Lobotka recupera per Napoli-Genoa? Condizioni in miglioramento, le ultime. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Napoli-Genoa, CdS - La decisione di Conte su Lobotka - Napoli - L'unico dubbio di formazione che ha Antonio Conte per la gara di questa sera allo stadio Maradona è quello legato all'utilizzo dal primo minuto di Stanislav Lobotka. Ieri in conferenza stampa ... 🔗msn.com

CORRIERE - Napoli-Genoa: la (probabile) decisione di Conte su Lobotka - L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nello spazio riservato al calcio, si proietta alla gara di campionato tra il Napoli e il Genoa. 🔗msn.com

Lobotka a rischio per Napoli-Genoa? Le ultimissime da Castel Volturno - Napoli - C'è ancora il dubbio Lobotka per la gara di domani contro il Genoa. Il calciatore slovacco deve fare i conti con un trauma distorsivo alla caviglia che gli starebbe creando qualche problema d ... 🔗msn.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: