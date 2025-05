Napoli Genoa | le tre cose che non hai notato del match di Serie A

In breve da Zazoom:

Ecco tre curiosità sulla partita Napoli-Genoa, valida per la 36ª giornata di Serie A 2024-2025. Il match, conclusosi con un sorprendente 2-2, ha riservato emozioni e colpi di scena, nonostante gli azzurri siano riusciti a portarsi in vantaggio due volte. Scopriremo insieme quali ripercussioni avrà questo pareggio sui destini delle due squadre e sul campionato in corso.

Ecco le tre curiosità sulla sfida delle ore 20.45, NapoliGenoa: partita valida per la 36ª giornata di Serie A 2024-2025 Scopriremo col tempo l’esatta portata sui destini del campionato di Napoli-Genoa, terminata non senza sorprese 2-2, nonostante gli azzurri si siano portati in vantaggio per due volte. Il pari premia l’impegno dei liguri, apparsi . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Genoa: le tre cose che non hai notato del match di Serie A

Su altri siti se ne discute

Inter Genoa, Inzaghi non pensa al Napoli! In campo i tre diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan? - di RedazioneInter Genoa, Inzaghi non pensa al Napoli! In campo i tre diffidati Bastoni, Barella e Mkhitaryan? Le ultime in vista del matchSimone Inzaghi è concentrato sulla sfida che stasera vedrà scendere in campo l’Inter contro il Genoa e non farà a meno dei suoi tre titolari diffidati, nonostante il rischio di squalifica per il big match scudetto contro il Napoli. Secondo La Gazzetta dello Sport, salvo sorprese dell’ultimo minuto, Bastoni, Barella e Mkhitaryan saranno regolarmente in campo questa sera. 🔗Leggi su internews24.com

Genoa-Milan, la MOVIOLA LIVE: chiesti tre rigori, Leao out per il Bologna. Thorsby rischia il rosso e salta il Napoli - Posticipo della 35esima giornata di Serie A: a Marassi scendono in campo Genoa e Milan. Di seguito l`analisi degli episodi arbitrali più controversi.... 🔗Leggi su calciomercato.com

Inter, Inzaghi ha vinto tre volte: Genoa e Lazio la gestione perfetta, arriva al Napoli come meglio non poteva - L`Inter vince e convince e con il 2-0 ottenuto contro la Lazio conquista il passaggio del turno in Coppa Italia con l`approdo in semifinale... 🔗Leggi su calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli-Genoa, sondaggio: quali sono i tre migliori e i tre peggiori rossoblù?; Conte: Il lavoro va finito. Come abbiamo detto a giugno...'amma faticà'; Napoli-Genoa, l'intervista a Enrico Preziosi: «Che fatica fare affari con De Laurentiis»; Sky, Modugno: Conte resta a Napoli? Le parti hanno la necessità di incontrarsi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, Conte: "Il Genoa ha fatto due goal con due tiri. Lo scudetto era imprevedibile: sarebbe incredibile" - Al termine di Napoli-Genoa Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole dell`allenatore degli azzurri dopo il pareggio per 2-2 che ha fatto. 🔗msn.com

Serie A: Napoli frenata scudetto, al Maradona 2-2 col Genoa - Al 64' NAPOLI-Genoa 2-1! Rete di Giacomo RASPADORI! Ancora una volta decisivo McTominay che si mette in proprio e serve una palla splendida per Raspadori, bravo a controllare e a ribadire in rete con ... 🔗ansa.it

Napoli frenata scudetto, al Maradona 2-2 col Genoa - Il Napoli si gioca con il Genoa al Maradona il bonus pareggio, l'unico che aveva a disposizione. Finisce 2-2 e l'Inter riduce le distanze dalla capolista. (ANSA) ... 🔗ansa.it