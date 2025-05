Napoli-Genoa diretta testuale dallo Stadio Maradona

Napoli-Genoa, diretta dal Maradona In direttadalloStadio Diego Armando Maradona, la sfida tra Napoli e Genoa. PRIMO TEMPO 1? SI PARTE! Inizia il match . L'articolo Napoli-Genoa, direttatestualedalloStadioMaradona proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli-Genoa, diretta testuale dallo Stadio Maradona

Segui queste discussioni sui social

#Napoli | Le ultime verso la partita contro il #Genoa: Nonostante le condizioni in miglioramento di #Lobotka, resta in dubbio#DavidNeres potrebbe tornare tra i convocati, oggi la decisione Leggi la discussione

#SerieA | @[email protected], lavoro differenziato per Lobotka prima del #Genoa Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Carrarese Frosinone, segui la diretta della gara. Serie B, la sfida allo Stadio dei Marmi - Carrara, 8 marzo 2025 – Segui con noi la diretta di Carrarese-Frosinone, un’altra sfida importante per la squadra di Calabro in questa serie cadetta 2024 / 2025 in cui la Carrarese lotta per riuscire a salvarsi. Carrarese che è reduce da due pareggi nelle ultime due gare. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Napoli-Milan, diretta testuale dal Maradona - Diretta testuale dal Maradona di Napoli-Milan 1? Inizia Napoli-MilanL'articolo Napoli-Milan, diretta testuale dal Maradona proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su forzazzurri.net

SERIE C/ Benevento-Picerno, segui la diretta testuale - Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento e Picerno si affrontano al “Ciro Vigorito” nel 33esimo turno di campionato. I giallorossi non vincono dal 5 gennaio mentre la compagine lucana é in serie positiva da 11 giornate.Formazioni ufficiali (ore 20-30)Benevento (4-3-3): Manfredini; Oukhadda, Berra, Tosca, Simonetti; Talia, Viviani, Acampora; Starita, Manconi, Lanini. A disp.: Lucatelli, Giangregorio, Sena, Veltri, Meccariello, Viscardi, Prisco, Pinato, Carfora, Borello, Lamesta. 🔗Leggi su anteprima24.it

Approfondimenti da altre fonti

DIRETTA VIDEO - Napoli-Genoa: segui il pre-partita con i tifosi all'esterno del Maradona; Serie A, in campo Napoli-Genoa: successo obbligato per gli azzurri - Napoli-Genoa: successo obbligato per gli azzurri; Napoli - Genoa, la cronaca minuto per minuto; Napoli-Genoa, inizia la conferenza stampa di Conte | DIRETTA. 🔗Se ne parla anche su altri siti

DIRETTA VIDEO - Napoli-Genoa: segui il pre-partita con i tifosi allo stadio Maradona - Napoli Genoa, diretta gratis su CalcioNapoli24.it della partita di Serie A per la squadra di Antonio Conte contro il Genoa di Patrick Vieira, un match che vale la 36a giornata di campionato. Si gioche ... 🔗msn.com

LIVE – Serie A, Napoli-Genoa: segui la diretta con IamNaples.it - Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Genoa, match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A. 🔗iamnaples.it

Napoli - Genoa, la cronaca minuto per minuto - Alle 20.45 al Maradona i rossoblù di Vieira provano a rallentare la corsa dei partenopei di Conte verso lo scudetto ... 🔗rainews.it