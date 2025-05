Napoli-Genoa Conte | Partita stregata C' è amarezza per il jolly che ci siamo giocati

Napoli, 11 maggio 2025 - In una partita combattuta, il Napoli non riesce a mantenere il vantaggio nonostante le prestazioni di Raspadori e Lukaku. Il Genoa, determinato, resiste e pareggia due volte, prima con un autogol di Meret e poi con un colpo di testa di Vasquez. Questo risultato potrebbe influenzare in modo significativo la corsa allo scudetto tra gli azzurri e i loro rivali.

Napoli, 11 maggio 2025 - Stavolta neanche l'uomo della provvidenza Raspadori è stato sufficiente al Napoli a vincere, nonostante la precedente rete pure di Lukaku: il Genoa pareggia due volte, prima con l'autogol di Meret e poi con colpo di testa vincente di Vasquez e la seconda è quella buona potenzialmente a cambiare almeno in parte lo spartito della lotta scudetto tra gli azzurri e l'Inter.Le dichiarazioni di Conte Con un punto di margine residuo di vantaggio in classifica a 180' dalla fine del campionato, e con un calendario in teoria non complicatissimo che metterà di fronte ai partenopei Parma e Cagliari, l'impressione è quella di essersi giocati un jolly importante: neanche Antonio Conte ci sta, pur preferendo vedere il match di stasera sotto la chiave di una gara stregata. "Hanno fatto due tiri in porta e hanno segnato due reti. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Genoa, Conte: “Partita stregata. C'è amarezza per il jolly che ci siamo giocati”

