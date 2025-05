Napoli-Genoa Conte | Ci siamo giocati il bonus ma è ancora tutto nelle nostre mani

In un momento cruciale della stagione, la determinazione e la costanza diventano fondamentali. La squadra è pronta a mantenere l'intensità e la professionalità dimostrate fino ad ora, affrontando ogni incontro con la stessa preparazione. Nonostante le sfide, l’obiettivo rimane chiaro: continuare a lottare per i punti in classifica, consapevoli delle opportunità che ogni partita porta con sé.

"Cosa cambia ora? Continueremo a lavorare come abbiamo fatto fino ad ora e a preparare le partite come sempre. siamo sempre stati in alto in classifica in questa stagione e abbiamo gestito questa situazione anche in precedenza. Sicuramente ci siamogiocati il bonus di poter fare un pareggio. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Napoli-Genoa, Conte: "Ci siamo giocati il bonus, ma è ancora tutto nelle nostre mani"

