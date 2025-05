Napoli-Genoa 2-2 Vieira | Fatta partita di personalità contento della prestazione della squadra

Al termine del pareggio 2-2 contro il Napoli, il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Soddisfatto della prestazione della sua squadra, il mister ha sottolineato l'importanza della personalità mostrata dai suoi giocatori durante il match. Scopriamo insieme le sue considerazioni post-partita e il futuro del Genoa.

Il tecnico del Genoa parla alla fine del match pareggiato col Napoli. Il tecnico del Genoa Patrick Vieira è intervenuto ai microfoni di Dazn per

