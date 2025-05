Napoli-Genoa 2-2 Vasquez recupera il pari | La diretta del match

The Couple non è andato in onda lunedì 22 e non recupera in settimana: la data della terza puntata - The Couple di Ilary Blasi non è andato in onda lunedì 22 aprile per rispetto della morte di Papa Francesco e non recupererà in settimana: Fanpage.it apprende ache la data della terza puntata è fissata per lunedì 28 aprile e che la diretta di Mediaset Extra sarà ripristinata in serata.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it