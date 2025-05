Napoli-Genoa 2-2 Vasquez pareggia i conti di testa LIVE

In breve da Zazoom:

Il Napoli è pronto ad affrontare il Genoa al Maradona nel posticipo serale della domenica. Conte punta sui titolarissimi, con Olivera schierato centrale al posto di Rafa Marin, confermando il resto della formazione vista contro il Lecce. Dall'altra parte, Vieira attende una reazione dai suoi ragazzi, desiderosi di riscatto dopo una sconfitta di misura. Una partita cruciale in questo finale di stagione per entrambe le squadre.

Il Napoli si appresta a sfidare il Genoa al Maradona nel posticipo della domenica sera. Conte sa l’importanza del match in questo rush finale e si affida di nuovo ai titolarissimi tra cui OLIVEra centrale preferito a Rafa Marin, per il resto tutto confermato rispetto all’incontro di Lecce di settimana scorsa. Dall’altro Vieira si aspetta voglia dai suoi dopo la sconfitta di misura contro il Milan di settimana scorsa. Nel frattempo l’Inter oggi ha vinto la partita contro il Torino e ha pareggiato i punti degli azzurri, quindi oggi è necessario continua sulla giusta rotta e ristabilire le distanze.90? Billing spende il suo giallo facendo un fallo tattico che chiude una ripartenza del Genoa88? Entra Neres per Politano84? Vasquezpareggia di testa dopo che era rimasto alto, Meret non può nulla sul tiro80? Fuori Raspadori e dentro Billing77? Conte istruisce Billing in panchina, sembra pronto al cambio74? Napoli in pressione70? Il Genoa prova scuotersi dopo il gol del nuovo svantaggio67? Tentativo di McTominay da fuori! Siegrist para alla grande in angolo64? Raspadoriiii! Altra giocata pazzesca di McTominay che imbuca per l’attaccante che scaglia forte verso la porta Genoana e batte il portiere. 🔗Leggi su Ilnapolista.it