Napoli-Genoa 2-2 Vasquez gela il Maradona Azzurri ancora primi ma solo a +1 sull' Inter

Napoli, 11 maggio 2025 - In una giornata inclemente, l'Inter spinge il Napoli a una reazione immediata per mantenere la leadership della classifica. L'attesa replica degli azzurri si concretizza in un match avvincente contro il Genoa, dove l'emozione si alterna a momenti di tensione. Lukaku porta inizialmente all'euforia, ma gli eventi prenderanno una piega inaspettata, con il destino che si complica nelle mani di Meret.

Napoli, 11 maggio 2025 - Nel diluvio di Torino, l'Inter, vincendo, aveva messo pressione al Napoli, chiamato a rispondere a distanza di poche ore per riprendersi la vetta della classifica. E la replica contro il Genoa arriva, ma solo parziale. Lukaku illude un Maradona che prima trema sulla traversa di Pinamonti e poi si gela quando Meret manda nella propria porta il tentativo di testa di Ahanor. È 1-1, ma poi a Fuorigrotta sale in cattedra l'uomo della provvidenza: Raspadori segna, ma stavolta neanche la sua prodezza basta a far vincere i suoi, che nel finale incassano l'incornata di Vasquez, a testimonianza di un match molto sofferto sulle palle alte e sui piazzati. Stavolta il punteggio non cambia più: a 180' dalla fine del torneo, e con all'orizzonte gli impegni contro Parma e Cagliari, il Napoli resta capolista e padrone del suo destino, ma con appena un punto di vantaggio su un'Inter uscita rinfrancata dalla fresca conquista della finale di Champions League. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli-Genoa 2-2, Vasquez gela il Maradona. Azzurri ancora primi, ma solo a +1 sull'Inter

