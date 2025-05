Napoli Genoa 2-2 | passo falso della squadra di Conte l’Inter si avvicina Nerazzurri a -1 a due giornate dalla fine

In breve da Zazoom:

Il Napoli non riesce a mantenere il vantaggio e pareggia 2-2 contro il Genoa al Maradona, grazie alle reti di Lukaku e Raspadori, mentre Vasquez e un'autorete di Meret ristabiliscono la parità. Questo risultato riapre la corsa al titolo, con gli azzurri ora a +1 sull'Inter. Una partita ricca di emozioni che ha visto la squadra di Conte affrontare imprevisti e tensione fino all'ultimo.

NapoliGenoa 2-2: passofalsodellasquadra di Conte al Maradona. Gli azzurri rimangono in vetta ma a +1 sull’Interpassofalso del Napoli al Maradona che riapre tutto. Gli azzurri si fanno raggiungere due volte dal Genoa e fanno 2-2 al Maradona. Ai gol di Lukaku e Raspadori hanno risposto Vasquez ed, involontariamente, Meret con l’autorete. I Nerazzurri si portano così a -1 a due giornatedallafine. Per la Juve, invece, sarà lotta fino alla fine per la Champions League. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Genoa 2-2: passo falso della squadra di Conte, l’Inter si avvicina. Nerazzurri a -1 a due giornate dalla fine

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli-Genoa (domenica 11 maggio 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gli azzurri possono fare un altro passo verso lo scudetto - Conte è stato profeta in patria e l’insidiosa trasferta sul campo del Lecce si è risolta con la vittoria 1-0 grazie alla punizione di Raspadori, con il Napoli che ha mantenuto il vantaggio sull’Inter confermando l’antico teorema secondo il quale i campionati si vincono con la migliore difesa e gli azzurri nelle ultime quattro vittorie […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Napoli-Genoa (domenica 11 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli azzurri possono fare un altro passo verso lo scudetto - Conte è stato profeta in patria e l’insidiosa trasferta sul campo del Lecce si è risolta con la vittoria 1-0 grazie alla punizione di Raspadori, con il Napoli che ha mantenuto il vantaggio sull’Inter confermando l’antico teorema secondo il quale i campionati si vincono con la migliore difesa e gli azzurri nelle ultime quattro vittorie […]InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici 🔗Leggi su infobetting.com

Genoa, Vieira lancia il talento De Winter: ci sono Napoli e Milan, la valutazione - La prossima sarà soprattutto l`estate dei difensori. Diversi top club italiani hanno in mente un restyling dal punto di vista difensivo e ci... 🔗Leggi su calciomercato.com

Approfondimenti da altre fonti

Napoli-Genoa diretta Serie A: segui la partita scudetto di oggi; Serie A, Napoli-Genoa 2-2: passo falso degli azzurri al “Maradona” - Napoli-Genoa 2-2: passo falso degli azzurri al “Maradona”; L’Inter vince a Torino e attende un possibile passo falso del Napoli; Live Napoli-Genoa 2-2: doccia gelata, il pareggio di Vasquez. In campo anche Neres. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli-Genoa diretta Serie A: segui la partita scudetto di oggi - Continuare a sognare, ben consapevole che il destino è nelle proprie mani: il Napoli torna in campo al Maradona contro il Genoa di Vieira, già ampiamente salvo, per non interrompere la marcia scudetto ... 🔗msn.com

Live Napoli-Genoa 2-2: il pareggio di Vasquez - Tre gare alla fine, 270 minuti per decidere chi vincerà questo campionato. Il Napoli di Antonio Conte torna in campo domenica contro il Genoa per la prima delle tre curve ... 🔗ilmattino.it

La squadra di Conte, avanti due volte con Lukaku e Raspadori, si fa riprendere. A due giornate dalla fine, Inzaghi tallona la capolista - La squadra di Conte, avanti due volte con Lukaku e Raspadori, si fa riprendere. A due giornate dalla fine, Inzaghi tallona la capolista ... 🔗gazzetta.it