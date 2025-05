Napoli-Genoa 2-2 pareggio amaro al Maradona ma c’è ancora speranza Rileggi qui la partita

Il Napoli è pronto a ospitare il Genoa al Maradona per un cruciale posticipo domenicale. Conte, consapevole dell'importanza della partita nel rush finale, schiera i titolarissimi, con Olivera scelto come centrale al posto di Rafa Marin. Dalla parte opposta, Vieira cerca una risposta determinata dai suoi ragazzi, dopo la sconfitta di misura contro il...

Il Napoli si appresta a sfidare il Genoa al Maradona nel posticipo della domenica sera. Conte sa l’importanza del match in questo rush finale e si affida di nuovo ai titolarissimi tra cui Olivera centrale preferito a Rafa Marin, per il resto tutto confermato rispetto all’incontro di Lecce di settimana scorsa. Dall’altro Vieira si aspetta voglia dai suoi dopo la sconfitta di misura contro il Milan di settimana scorsa. Nel frattempo l’Inter oggi ha vinto la partita contro il Torino e ha pareggiato i punti degli azzurri, quindi oggi è necessario continua sulla giusta rotta e ristabilire le distanze.95? Finisce così! Azzurri ancora avanti ma di un solo punto ora93? Che occasione per Billing! Colpo di testa sul cross di Neres che esce di poco91? Quattro minuti di recupero90? Billing spende il suo giallo facendo un fallo tattico che chiude una ripartenza del Genoa88? Entra Neres per Politano84? Vasquez pareggia di testa dopo che era rimasto alto, Meret non può nulla sul tiro80? Fuori Raspadori e dentro Billing77? Conte istruisce Billing in panchina, sembra pronto al cambio74? Napoli in pressione70? Il Genoa prova scuotersi dopo il gol del nuovo svantaggio67? Tentativo di McTominay da fuori! Siegrist para alla grande in angolo64? Raspadoriiii! Altra giocata pazzesca di McTominay che imbuca per l’attaccante che scaglia forte verso la porta Genoana e batte il portiere. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Genoa 2-2, pareggio amaro al Maradona ma c’è ancora speranza. Rileggi qui la partita.

