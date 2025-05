Napoli Genoa 2-2 il Grifone rallenta la corsa dei partenopei e dà speranza all’Inter | la classifica aggiornata in Serie A

Nel posticipo della trentaseiesima giornata, Napoli e Genoa pareggiano 2-2, un risultato che complica la corsa al titolo degli azzurri. La squadra di Conte rimane prima in classifica, ma il vantaggio sull’Inter si assottiglia a un solo punto. Una partita intensa, in cui l’ex Inter ha avuto un ruolo chiave, lasciando alle porte nuove incognite per il finale di stagione. Scopriamo insieme i dettagli della sfida e la situazione attuale della Serie A.

NapoliGenoa 2-2, Vieira fa un favore all’Inter e rallenta la corsa Scudetto degli uomini di Conte: la classificaaggiornata in Serie AFinisce 2-2 il posticipo della trentaseiesima giornata tra Napoli e Genoa. Al Diego Armando Maradona gli uomini di Conte mantengono la prima posizione in classifica, ma il margine sull’Inter si riduce a un solo punto. Nel primo tempo, l’ex Inter Lukaku segna il primo gol della partita, mentre il Genoa riporta la situazione in equilibrio con un autogol di Meret dopo il palo colpito da Ahanor. Nella seconda metà di gioco, Raspadori trova il gol (grazie a due assist di McTominay) del nuovo vantaggio, ma la squadra di Vieira riesce a pareggiare nuovamente, a sei minuti dalla conclusione, con Vasquez. Di seguito, la classifica di Serie A aggiornata e cosa cambia per i nerazzurri. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Genoa 2-2, il Grifone rallenta la corsa dei partenopei e dà speranza all’Inter: la classifica aggiornata in Serie A

