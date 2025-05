Napoli Genoa 2-2 – il Genoa ferma il Napoli al Maradona ora la classifica si accorcia | l’Inter distante solo un punto adesso

Allo Stadio Maradona si svolge il match della 36ª giornata di Serie A tra Napoli e Genoa. In questa sintesi, vi offriamo il tabellino, il risultato, la moviola e la cronaca in diretta dell'incontro. Il primo tempo inizia con una brutta sorpresa per il Napoli, che perde Lobotka dopo pochi minuti per infortunio. Seguiteci per tutti gli aggiornamenti sul match!

Allo Stadio Maradona il match valido per la 36ª giornata di Serie A tra NapoliGenoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita NapoliGenoa, valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. PRIMO TEMPO Il Napoli perde dopo pochissimi minuti Lobotka, che sente dei . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Genoa 2-2 – il Genoa ferma il Napoli al Maradona, ora la classifica si accorcia: l’Inter distante solo un punto adesso

