Napoli-Genoa 2-2 | Grifone gagliardo Vasquez acciuffa la capolista

In breve da Zazoom:

Il Genoa sorprende la capolista Napoli, strappando un pareggio in una partita ricca di emozioni. Nonostante il vantaggio iniziale dei partenopei con Lukaku e Raspadori, la formazione ligure reagisce con determinazione. L'autogol di Meret e il gol del momentaneo pareggio di Vasquez dimostrano la tenacia del Genoa, che riesce così a mantenere viva la lotta per la salvezza in un match avvincente.

Il Genoa gioca una gara gagliarda e impone il pareggio alla capolistaNapoli. La formazione partenopea va due volte in vantaggio con Lukaku e Raspadori, ma viene raggiunta prima da un autogol di Meret propiziato da un colpo di testa di Ahanor e poi da Vasquez a una manciata di minuti dal triplice. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Napoli-Genoa 2-2: Grifone gagliardo, Vasquez acciuffa la capolista

Approfondimenti da altre fonti

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 marzo 2025 - Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 marzo 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e VergineOROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). 🔗Leggi su tpi.it

Controlli sulle Pmi, dati Cgia: quasi 130 all’anno da 22 enti diversi - Non viviamo in uno Stato di polizia. Ci mancherebbe altro. Tuttavia, almeno in linea puramente teorica, una Pmi rischia, a seguito dell’attività ispettiva condotta da almeno 22 autorità pubbliche diverse, quasi 130 controlli all’anno; ipoteticamente uno ogni tre giorni. Insomma, chi ha una partita Iva in ogni momento può finire nel “mirino” di qualsivoglia ente pubblico (vedi Tab. 1). È quanto mette in evidenza un’analisi condotta dall’Ufficio studi della Cgia. 🔗Leggi su ildenaro.it

Meteo, allerta rossa. Bologna, «evacuare piani terra dalle 22». Scuole chiuse da Ravenna a Prato - Meteo, confermata la brevità della tregua di oggi al maltempo che da circa una settimana imperversa sulla penisola. Secondo le ultime previsioni, sarà un weekend ancora instabile... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Genoa 2-2: Grifone gagliardo, Vasquez acciuffa la capolista; Napoli-Genoa 2-2: Grifone gagliardo, Vasquez acciuffa la capolista; Calendario Napoli - Serie A 2024-2025: data e orario di tutte le partite; Napoli Genoa 2-2 il Grifone rallenta la corsa dei partenopei e dà speranza all’Inter | la classifica aggiornata in Serie A. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli-Genoa 2-2: Grifone gagliardo, Vasquez acciuffa la capolista - Bella partita al Maradona, la squadra di Vieira recupera due volte quella di Conte che rimane al primo posto ma si fa rosicchiare due punti dall'Inter ... 🔗genovatoday.it

LIVE VIDEO, Napoli-Genoa: commenti in “La voce del Patrone rossoblù” e ne “Il Salotto del Grifone” con Andrea Bolfi e Luca Russo - LIVE VIDEO, Napoli-Genoa: commenti in "La voce del Patrone rossoblù" e ne "Il Salotto del Grifone" con Andrea Bolfi e Luca Russo ... 🔗pianetagenoa1893.net