Napoli-Genoa 2-2 | Grifone gagliardo Vasquez acciuffa la capolista

In una sfida emozionante, il Genoa riesce a strappare un pareggio prezioso al Napoli, capolista del campionato. Nonostante i gol di Lukaku e Raspadori, la squadra ligure risponde con grinta, segnando prima con un autogol di Meret e poi con un potente colpo di Vasquez, che conquista il punto meritatamente. Una partita che testimonia la determinazione del Genoa di non farsi intimorire dalla forza degli avversari.

Il Genoa gioca una gara gagliarda e impone il pareggio alla capolistaNapoli. La formazione partenopea va due volte in vantaggio con Lukaku e Raspadori, ma viene raggiunta prima da un autogol di Meret propiziato da un colpo di testa di Ahanor e poi da Vasquez a una manciata di minuti dal triplice. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Napoli-Genoa 2-2: Grifone gagliardo, Vasquez acciuffa la capolista

