Napoli-Genoa 2-2 gli azzurri vincono lo scudetto se | tutte le combinazioni possibili

Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, gli azzurri con il punto conquistato restano da soli in testa alla classifica del campionato. In questo momento, dunque, gli uomini di Conte sono a. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli-Genoa 2-2, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili

Su altri siti se ne discute

Beach volley, Gottardi/Scampoli vincono il derby a Yucatan e sono ai quarti! Azzurri ancora in corsa nel torneo maschile - Primo torneo del nuovo quadriennio del beach volley, nel Challenge di Yucatan, e subito un derby e una coppia azzurra ai quarti di finale nel torneo maschile. Le buone notizie riguardano anche gli uomini che piazzano due coppie agli ottavi di finale, entrambe attese da sfide sulla carta molto complicate.Tra le donne la prima impresa della nottata italiana è stata compiuta da Orsi Toth/Bianchi che, nei sedicesimi di finale, hanno sconfitto 2-1 le favorite cinesi Wang/Xia. 🔗Leggi su oasport.it

Boxe - Under 19 e Under 22. Mencaroni e Rossetti Busa azzurri. Convocati per due selezioni - Maglie azzurre da indossare per la Pugilistica Lucchese. Due giovani molto promettenti convocati dalle rispettive nazionali. Si tratta di Sasha Mencaroni e di Miria Rossetti Busa, entrambi con alle spalle diverse esperienze in azzurro. Sono, infatti, stati chiamati a giocarsi le proprie carte per conquistarsi un posto in squadra in vista dei prossimi impegni internazionali. Partenza oggi, giovedì 13 marzo, verso Caserta, per la Rossetti Busa che parteciperà ad una settimana di allenamenti, dal 14 al 21 marzo, con la squadra della Nazionale femminile Under 22. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Europei di corsa su strada 2025: 22 azzurri convocati, c’è Battocletti - Manca sempre meno alla prima edizione dei Campionati Europei di corsa su strada, in programma sabato 12 e domenica 13 aprile tra Bruxelles e Lovanio, in Belgio. Sono ventidue (12 uomini e 10 donne) i convocati azzurri dal direttore tecnico Antonio La Torre, che si affida ovviamente su Nadia Battocletti, argento olimpico dei 10.000 a Parigi, campionessa europea in carica di 5000 e 10.000 a Roma 2024. 🔗Leggi su sportface.it

Se ne parla anche su altri siti

Napoli-Genoa 2-2, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili; Serie A, Napoli-Genoa 2-2: Vasquez gela il Maradona, Conte resta in testa a +1 sull'Inter; Napoli-Genoa crocevia scudetto: i Grifoni non vincono al Maradona dal 2009; Live Napoli-Genoa 2-2: doccia gelata, il pareggio di Vasquez. In campo anche Neres. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli-Genoa 2-2, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, gli azzurri con il punto conquistato restano da soli in testa alla classifica del campionato. In questo momento, dunque, gli uomini di Conte sono a quota.. 🔗ilmattino.it

Napoli-Genoa risultato 2-2: Vasquez e un autogol di Meret, gli azzurri non tengono a distanza l'Inter - Il Napoli soffre e non riesce ad avere ragione di un Genoa già salvo ma molto desideroso di mettersi in mostra. L'Inter, vittoriosa al pomeriggio contro il Torino, torna così a -1 ... 🔗corriere.it

Napoli-Genoa crocevia scudetto: i Grifoni non vincono al Maradona dal 2009 - Uno sguardo ai precedenti tra Napoli e Genoa: numeri, curiosità e risultati delle ultime due sfide tra gli azzurri e il grifone. 🔗internapoli.it