Napoli-Genoa 2-2 a breve Conte in conferenza

In breve da Zazoom:

Dopo il pareggio contro il Genoa, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha condiviso le sue impressioni in conferenza stampa. Le sue parole chiariscono le scelte tattiche e l'analisi della partita, offrendo uno sguardo approfondito sull'andamento della squadra. Scopriamo insieme i commenti di Conte e le sue prospettive future. L'articolo Napoli-Genoa 2-2, a breve Conte in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa La conferenza di ConteL'articolo Napoli-Genoa 2-2, a breveConte in conferenza ilNapolista. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Genoa 2-2, a breve Conte in conferenza

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Inter 1-1, a breve Conte in conferenza - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida pareggiata contro l’Inter al MaradonaLa conferenza di ConteL'articolo Napoli-Inter 1-1, a breve Conte in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Venezia-Napoli 0-0, a breve Conte in conferenza - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha risposto alle domande dei giornalisti al termine della sfida pareggiata contro il VeneziaLa conferenza di ConteL'articolo Venezia-Napoli 0-0, a breve Conte in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Napoli-Torino 2-0, a breve Conte in conferenza - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Torino al MaradonaConte in conferenzaL'articolo Napoli-Torino 2-0, a breve Conte in conferenza sembra essere il primo su ilNapolista. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Su questo argomento da altre fonti

Serie A, Napoli-Genoa 2-2: Vasquez gela il Maradona, Conte resta in testa a +1 sull'Inter; Napoli-Genoa diretta Serie A: segui la partita scudetto di oggi; Conte in conferenza dopo Napoli-Genoa | DIRETTA; Conte verso Napoli-Genoa: «I tifosi mi chiedono di vincere, non del mio futuro. Tutto il resto è noia». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli-Genoa 2-2, a breve Conte in conferenza - Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa per 2-2 ... 🔗ilnapolista.it

Serie A, Napoli-Genoa 2-2: Vasquez gela il Maradona, Conte resta in testa a +1 sull'Inter - La rete del messicano a sei minuti dalla fine accorcia il margine in vetta per gli azzurri a cui non bastano Lukaku e Raspadori ... 🔗msn.com

Napoli-Genoa 2-2, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa, gli azzurri con il punto conquistato restano da soli in testa alla classifica del campionato. In questo momento, dunque, gli uomini di Conte sono a quota.. 🔗ilmattino.it