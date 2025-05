Napoli-Genoa 2-1 Gol di Lukaku autorete di Meret Poi Raspadori riporta in vantaggio i padroni di casa | La diretta del match

Napoli – Napoli lanciato nella corsa scudetto ma Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha chiesto ai suoi giocatori di tentare l’impresa. Il mister francese schiera un . 🔗Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Napoli-Genoa 2-1. Gol di Lukaku, autorete di Meret. Poi Raspadori riporta in vantaggio i padroni di casa | La diretta del match

Segui queste discussioni sui social

Non solo #Conte: perché il #Napoli ha sorpreso tuttinews/2025/05/non-solo-conte-perche-il-napoli-ha-sorpreso-tutti/ Leggi la discussione

Il messaggio del Cardinale Domenico #Battaglia, #arcivescovo di #Napoli, per l' elezione di #Papa Leone XIV..Leggi la discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Raspadori e il siparietto con Lukaku: “Il mio gol è tutto merito suo”, poi l’annuncio del belga è nettissimo! - Il Napoli batte la Fiorentina al Maradona: ecco le parole di Giacomo Raspadori e Romelu Lukaku nel post partita.Dopo 5 partite senza vittoria, il Napoli di Antonio Conte è tornato a vincere e lo ha fatto davanti ai propri tifosi, accorsi in numerosi al Maradona per sostenere i propri beniamini con cori ed una coreografia da urlo. Proprio grazie all’anima ed al cuore partenopeo, infatti, gli azzurri sono riusciti a resistere nel finale ed ad aggiornare la classifica con tre punti fondamentali per mantenere vivo il sogno scudetto. 🔗Leggi su spazionapoli.it

Biasin: “Lukaku simpatico o no, cosa gli vuoi dire? È a 12 gol e 10 assist” - Tuttomercatoweb.com – Biasin: “Lukaku simpatico o no, cosa gli vuoi dire? È a 12 gol e 10 assist” Le parole di Fabrizio Basin, su Romelu … L'articolo Biasin: “Lukaku simpatico o no, cosa gli vuoi dire? È a 12 gol e 10 assist” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗Leggi su forzazzurri.net

Azmoun re a Dubai, 21 gol e soldi a palate: l’ex Roma l’asso di Paulo Sousa - Occhi della capitale ovviamente concentrati su ciò che accade ogni giorno nell’ambiente Roma, ancora di più adesso che la squadra sta vivendo settimane serene e felici, dopo mesi di buio totale nella seconda parte del 2024. In giro per l’Europa però accadono cose, dalla felicità dei Friedkin anche per Everton e Cannes ad ex giallorossi che stanno facendo più o meno bene nelle nuove avventure intraprese. 🔗Leggi su sololaroma.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Napoli-Genoa diretta Serie A: segui la partita scudetto di oggi; LIVE Napoli-Genoa 2-1 Serie A 2024/2025: Raspadori Inarrestabile in Azione; Tutto il calcio in; Napoli-Genoa 1-1, statistiche primo tempo: non basta il 65% di possesso palla | GRAFICO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE – NAPOLI-GENOA: il raddoppio del Napoli lo segna Jack Raspadori!!! (2-1;15' Lukaku; 31' Anhaor; 63' Raspadori) - LIVE – NAPOLI-GENOA: Conte schiera Lobotka dal primo minuto. In avanti la coppia Lukaku-Raspadori. Al Maradona c’è il pubblico delle grandi occasioni: 51.426 spettatori 67' McTominay è ci vuole metter ... 🔗100x100napoli.it

Napoli-Genoa LIVE (1-0): Lukaku sblocca la partita - Sulla strada tra il Napoli e il quarto scudetto della sua storia c’è l’ostacolo Genoa. Il Grifone, ormai salvo, cerca di chiudere in bellezza la stagione, scavallando la quota simbolica dei 40 punti. 🔗msn.com

LIVE – NAPOLI-GENOA: gli azzurri di Conte in campo al Maradona per inseguire quel sogno. Segna Big Rom (1-0 15' Lukaku) - LIVE – NAPOLI-GENOA: Conte schiera Lobotka dal primo minuto. In avanti la coppia Lukaku-Raspadori. Al Maradona c’è il pubblico delle grandi occasioni 15' GOL DI LUKAKUUUUUUUUUU McTominay riceve il pal ... 🔗100x100napoli.it