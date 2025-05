Napoli-Genoa 1-1 LIVE | subito Lukaku e Raspadori Siegrist dice due volte no

Napoli-Genoa 1-1 14` Lukaku (N), 32` Meret (aut.)(G) CRONACA 51` Raspadori approfitta di un flipper fra Otoa e Vasquez e calcia di prima intenzione. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Segui queste discussioni sui social

Non solo #Conte: perché il #Napoli ha sorpreso tuttinews/2025/05/non-solo-conte-perche-il-napoli-ha-sorpreso-tutti/ Leggi la discussione

Il messaggio del Cardinale Domenico #Battaglia, #arcivescovo di #Napoli, per l' elezione di #Papa Leone XIV..Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE – Roma-Inter Women 0-1, GOOOOLLL Wullaert va subito a segno! - Roma-Inter Women è l’incontro valido per la seconda giornata di poule scudetto del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo Stadio delle Tre Fontane di Roma (RO).LIVE: ROMA-INTER WOMEN 0-16? GOOOOOOOOLLLLL!12.30 INIZIA LA PARTITA!12.25 Tutto pronto allo Stadio delle Tre Fontane per la sfida d’alta classifica: le due squadre entrano in campo12. 🔗Leggi su inter-news.it

Premier League LIVE alle 13.30: subito il City per la rincorsa Champions. Poi Aston Villa e Arsenal - Comincia la 32a giornata di Premier League con ben cinque partite che andranno in scena nella giornata di oggi. Si parte subito alle 13.30 co... 🔗Leggi su calciomercato.com

LIVE Fiorentina-Betis Siviglia 2-2, Conference League 2025 in DIRETTA: Ezzalzouli segna subito ai supplementari! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE100? Gol di Ezzalzouli, contropiede spettacolare della squadra spagnola, Fiorentina-Betis 2-2.98? Beltran e Parisi dentro, fuori Gosens e Gudmundsson nella Fiorentina.96? Natan di testa, blocca De Gea.94? Due cambi per il Betis. Bakumbu e Fornals fuori, dentro Altimira e Ruibal nel Betis.92? Iniziano i tempi supplementari.96? Finiscono i tempi regolamentari, si va ai supplementari!94? Ultimi due minuti di partita. 🔗Leggi su oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Napoli - Genoa 0 - 0, Lobotka subito fuori e dentro Gilmour (LIVE); Serie A, Napoli-Genoa 1-1 dopo i primi 45' successo obbligato per gli azzurri - Napoli-Genoa 1-1, gli azzurri si fanno raggiungere; Napoli-Genoa 0-0, Conte conferma gli undici di Lecce (LIVE); Napoli-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari. 🔗Su questo argomento da altre fonti

LIVE – NAPOLI-GENOA: segna prima Big Rom poi pari del Genoa con Anahor (1-1;15' Lukaku; 31' Anhaor) - LIVE – NAPOLI-GENOA: Conte schiera Lobotka dal primo minuto. In avanti la coppia Lukaku-Raspadori. Al Maradona c’è il pubblico delle grandi occasioni 31' Pareggia il Genoa con Anahor: cross dalla des ... 🔗100x100napoli.it

Napoli-Genoa LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Napoli-Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

LIVE – NAPOLI-GENOA: gli azzurri di Conte in campo al Maradona per inseguire quel sogno. Segna Big Rom (1-0 15' Lukaku) - LIVE – NAPOLI-GENOA: Conte schiera Lobotka dal primo minuto. In avanti la coppia Lukaku-Raspadori. Al Maradona c’è il pubblico delle grandi occasioni 15' GOL DI LUKAKUUUUUUUUUU McTominay riceve il pal ... 🔗100x100napoli.it