Napoli-Genoa 1-0 vantaggio azzurro firmato Lukaku LIVE

In breve da Zazoom:

Il Napoli è pronto a affrontare il Genoa al Maradona nel posticipo della domenica sera, un match cruciale nella corsa finale al titolo. Conte schiera i titolarissimi, puntando su Olivera come centrale. Nel frattempo, Vieira è alla ricerca della reazione dei suoi ragazzi dopo la sconfitta di misura conseguita contro il... La tensione e le aspettative sono alle stelle in questo appuntamento fondamentale.

Il Napoli si appresta a sfidare il Genoa al Maradona nel posticipo della domenica sera. Conte sa l’importanza del match in questo rush finale e si affida di nuovo ai titolarissimi tra cui OLIVEra centrale preferito a Rafa Marin, per il resto tutto confermato rispetto all’incontro di Lecce di settimana scorsa. Dall’altro Vieira si aspetta voglia dai suoi dopo la sconfitta di misura contro il Milan di settimana scorsa. Nel frattempo l’Inter oggi ha vinto la partita contro il Torino e ha pareggiato i punti degli azzurri, quindi oggi è necessario continua sulla giusta rotta e ristabilire le distanze.24? Raspadori ben imbeccato in area, spara forte ma Siegriest para bene verso l’alto22? Azzurri che provano a cavalcare l’onda di entusiasmo del vantaggio16? Gol di Lukaku! Break di McTominay a centrocampo e poi filtrante perfetto per il belga che brucia il difensore e in contro tempo diagonale batte il portiere Genoano12? Lobotka chiede il cambio! Lo slovacco si tocca la caviglia dolorante di settimana scorsa. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Genoa 1-0, vantaggio azzurro firmato Lukaku (LIVE)

Segui queste discussioni sui social

Non solo #Conte: perché il #Napoli ha sorpreso tuttinews/2025/05/non-solo-conte-perche-il-napoli-ha-sorpreso-tutti/ Leggi la discussione

Il messaggio del Cardinale Domenico #Battaglia, #arcivescovo di #Napoli, per l' elezione di #Papa Leone XIV..Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Scozia-Italia 7-10, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: vantaggio azzurro con Muzzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE38?- Splendida difesa di Ostuni Minuzzi, che riconquista l’ovale.36?- Entriamo negli ultimi 5 minuti di un gran bel primo tempo disputato dalle italiane.34?- Arriva purtroppo il tenuto di Tounesi. Scozia che si salva e può rifiatare.34?- Altro break di Aura Muzzo! Scozia in tilt, siamo nuovamente nei 22 avversari.31?- Altro errore di Sillari, che stavolta fa scadere il tempo a disposizione per calciare. 🔗Leggi su oasport.it

Pallanuoto, il Brescia batte la Pro Recco per 12-10 e si porta in vantaggio nella finale play-off - E’ iniziata, al Centro Natatorio Mompiano di Brescia, la finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto maschile: gara-1, della serie al meglio delle tre sfide, va i padroni di casa lombardi dell’AN Brescia, che supera la compagine ligure della Pro Recco con lo score di 12-10.Inizio contratto da ambo le parti nel primo quarto, con Gianazza che sblocca il punteggio in superiorità a metà frazione e Condemi che pareggia su rigore nel finale per l’1-1. 🔗Leggi su oasport.it

LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 65km al traguardo, 4’10” di vantaggio per il quartetto in fuga! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI DALLE 11.55LA DIRETTA LIVE DELLA BRUGGE-DE PANNE DALLE 12.3015:41 Il plotone ha recuperato tanto negli ultimi chilometri, il vantaggio dei 4 battistrada è sceso a 3’00”.15:38 La testa della corsa sta battezzando in questo momento i 10km di discesa che porteranno al Coll de la Creueta: 20,3km al 5,1%. 🔗Leggi su oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli-Genoa, intervista Emanuele Calaiò: «Per vestire l'azzurro rinunciai alla serie A»; Oliveira: Scudetto? Il Napoli è in vantaggio, vi dico cosa serve…; Ecco cos'ha fatto ieri Conte a Castel Volturno dopo l'infortunio di Buongiorno; Primavera, le pagelle di Napoli-Palermo 1-1: una delle migliori partite di Popovic quest'anno. 🔗Cosa riportano altre fonti

Napoli-Genoa, cosa serve stasera agli azzurri per blindare lo scudetto al Maradona - Napoli – L’aria al Diego Armando Maradona è carica di attesa e speranza. Oggi, domenica 11 maggio, alle ore 20:45, il Napoli di Antonio Conte scende in campo per affrontare il Genoa nel posticipo dell ... 🔗vocedinapoli.it

Napoli-Genoa, intervista Emanuele Calaiò: «Per vestire l'azzurro rinuncia alla serie A» - Il pallone ma non solo. Oggi Emanuele Calaiò non è solo il bomber della doppia promozione dalla C alla A del Napoli: il calcio resta il filo conduttore, ma in mezzo ci sono anche ... 🔗ilmattino.it

Napoli-Genoa, le ultimissime su Lobotka: cosa emerge sulle condizioni - In vista della sfida del Maradona, arrivano importanti informazioni sulle condizioni del centrocampista slovacco, non uscito al meglio dalla gara con il Lecce Questa mattina sarà determinante per capi ... 🔗informazione.it