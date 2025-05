Napoli-Genoa 0-0 LIVE | Primapagina

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Marquez devastante, Bagnaia cresce alla distanza. Alle 19.00 le pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVELA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.0015.32 Pecco Bagnaia chiude in 1:52.871 terzo a 583 millesimi dal compagno di box.15.31 Attenzione! Caduta per Jack Miller in curva 4! Gran botto per l’australiano che se la cava senza graffi. Marc Marquez deve rallentare mentre era ancora sotto il suo tempo precedente.BANDIERA A SCACCHI! SI CHIUDE LA FP1! Marc Marquez attenta al muro dell’1:52! 1:52. 🔗Leggi su oasport.it