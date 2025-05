Napoli-Genoa 0-0 Conte conferma gli undici di Lecce LIVE

Il Napoli si appresta a sfidare il Genoa al Maradona nel posticipo della domenica sera. Conte sa l’importanza del match in questo rush finale e si affida di nuovo ai titolarissimi tra cui OLIVEra centrale preferito a Rafa Marin, per il resto tutto confermato rispetto all’incontro di Lecce di settimana scorsa. Dall’altro Vieira si aspetta voglia dai suoi dopo la sconfitta di misura contro il Milan di settimana scorsa. Nel frattempo l’Inter oggi ha vinto la partita contro il Torino e ha pareggiato i punti degli azzurri, quindi oggi è necessario continua sulla giusta rotta e ristabilire le distanze.1? Inizia il matchFormazioni ufficiali di Napoli e GenoaNapoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, OLIVEra, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori all.ConteGenoa (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez, Ahanor; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti all. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Genoa 0-0, Conte conferma gli undici di Lecce (LIVE)

